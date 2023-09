Oto Magda Narożna - tak mieszka gwiazda zespołu "Piękni i Młodzi". Zobaczcie zdjęcia!

Ile lat ma Magda Narożna?

Magda Narożna w zespole "Piękni i Młodzi"

Zespół "Piękni i Młodzi" powstał w 2012 roku. Oprócz Magdy Narożnej grupę tworzyli jej były mąż - Dawid Narożny oraz daniel Wilczewski. Później dołączył do nich DJ Koksu.

Na początku miał to być tylko zespół weselny. Z czasem grupa zaczęła tworzyć własne piosenki. Z pewnością na szerokie wody pomógł im wypłynąć program "Must be the Music". Zespół Piękni i Młodzi dotarł aż do finału tego show.