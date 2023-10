Oto osoby, które będą musiały dopłacić do podatku w 2024 roku. Mamy listę OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Czas rozliczanie podatków rozpocznie się dopiero na początku 2024 roku. Nim jednak będziemy rozliczać się z urzędem skarbowym warto się do tego odpowiednio przygotować. Sprawdzić wszystkie dostępne ulgi, aby móc zmniejszyć sobie dopłaty do podatku lub nawet zyskać dodatkowe pieniądze. Mimo to niektórzy i tak będą musieli w 2024 roku dopłacić do podatku. Zobaczcie, kto będzie musiał dopłacić do podatku.