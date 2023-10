Oto ulgi podatkowe, dzięki którym możemy zyskać pieniądze. To koniecznie odlicz w 2024

Podatki to krótko ujmując nieodpłatne, publicznoprawne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej . Krótko mówiąc musimy je płacić. Jest jednak kilka sytuacji, w których możemy odzyskać pieniądze z podatku. Trzeba tylko skorzystać z ulg podatkowych. Jakich? To postaramy się Wam pokazać.

Dlatego warto wiedzieć co można odliczyć i już kompletować wymagane dokumentu.

Jeśli nie złożymy zeznania w terminie zrobi to za nas automat i owszem otrzymamy niektóre ulgi, ale większość wymaga samodzielnego wprowadzenia danych do systemu.

Sezon podatkowy tradycyjnie rozpocznie się 15 lutego i potrwa do 30 kwietnia (wtorek). Przez ten czas powinniśmy rozliczyć się z urzędem skarbowym, za pomocą Internetu lub tradycyjnie w urzędzie.

Podatki stanowią główne źródło dochodów państwa i pozwalają na jego funkcjonowanie. Raz do roku każdy powinien się rozliczyć z urzędem skarbowym i nie dla wszystkich jest to przykry obowiązek. Jeśli umiejętnie wykorzystamy przysługujące nam ulgi podatkowe możemy liczyć na dodatkowe pieniądze.

Ulgi podatkowe, na których można zarobić w 2024 roku

Przygotowaliśmy dla Was ściągę dotyczącą możliwych odliczeń od podatku w 2024 roku. W 2024 roku będziemy mogli odliczyć między innymi składki na związki zawodowe (do 500 zł), ale także składki ZUS. Co jeszcze będziemy mogli odliczyć? Szczegóły znajdziecie w poniższej galerii: