Prawo i Sprawiedliwość we Włocławku o wieku emerytalnym Polaków [wideo]

- Platforma ma jedną taką stałą cechę: kłamała, kłamie i chyba kłamać będzie - powiedział Jarosław Chmielewski w trakcie czwartkowej konferencji w biurze poselskim Joanny Borowiak przy placu Wolności we Włocławku. - Czołowi działacze PO obiecywali, że nie zmienią wieku emerytalnego, po czym przystąpili do tego, by dokonać zmiany i by wszyscy Polacy pracowali minimum do 67. roku życia. My, kiedy wróciliśmy do władzy w roku 2015 dotrzymaliśmy słowa i w roku 2017 przywróciliśmy poprzedni stan, czyli wiek 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.