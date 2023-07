Przy Powiatowym Centrum Zdrowia we Włocławku powstaje tężnia. Wkrótce otwarcie obiektów. Zdjęcia, wideo

Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku. To największa inwestycja powiatu włocławskiego, która jest już na finiszu. Od początku lipca, pacjenci Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku przyjmowani są już w nowoczesnym budynku u zbiegu ulic Szpitalnej i Wyszyńskiego. Pacjenci mogą korzystać ze wszystkich poradni zgromadzonych w jednym miejscu, choć oficjalne otwarcie jeszcze przed nami.