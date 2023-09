Sensacyjne odkrycia pod Płowcami na Kujawach! Takie eksponaty ze średniowiecza i czasów rzymskich znaleziono

„Do szczególnie ważnych należy zaliczyć dwie pięknie zachowane fibule tarczowate - dekoracyjne brosze służące do upinania szat Rzymian. Jest to znaczne odkrycie, gdyż tego typu ozdoby są niezwykłą rzadkością, co potwierdził współpracujący z organizatorem zasłużony w swoim rzemiośle archeolog dr. Józef Bednarczyk. Ciekawostką niech będzie fakt, że fibule o tak istotnej wadze historycznej odnalezione zostały także podczas poprzedniego zlotu w Płowcach, który odbył się w 2022 roku. Widać zatem, że łokietkowe zloty mają szczęście do rzymskich artefaktów” – dodają organizatorzy wydarzenia.