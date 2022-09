Sokół Łańcut - Anwil Włocławek 67:85. Bez litości dla beniaminka. Debiutanckie punkty 15-letniego Bartosza Łazarskiego

Sokół Łańcut - Anwil Włocławek 67:85 (8:24, 13:25, 15:11, 31:25)

SOKÓŁ: Moore 18 (2), Spencer 9 (2), Mcconico 9, Thornton 8, Szczypiński 0 oraz Struski 12 (4), Jasiński 7 (1), Nowakowski 3, Wrona 1. ANWIL: Petrasek 20 (2), Sobin 14, Joesaar 11 (2), 10 zb., Bostic 5 (1), Łączyński 0, 7 as. oraz Greene 10 (1), Nowakowski 9 (1), Szewczyk 8 (2), Slupiński 6, Łazarski 2, Dawdo 0, Woroniecki 0.

Potem Anwil Włocławek już tak w ataku nie imponował, ale żelazną defensywą odbierał rywalom chęci do walki. Goście byli bardzo dobrze przygotowani przeciwko Lee Moore'owi. Lider gospodarzy uzbierał co prawda 18 pkt, ale trafił jedynie 4 rzuty na 16 prób z gry. Sokół dopiero w 13. minucie zdołał przekroczyć granicę 10 zdobytych punktów. Włocławianie do przerwy mieli aż 28 punktów przewagi.