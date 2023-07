Tak było na 12-godzinnym Biegu imienia Kory 2023 we Włocławku. Zdjęcia

- Całe życie byłem fanem Maanamu, wychowałem się na Maanamie, wychowałem się na Korze - mówi Sławomir Leśniewski. - Pamiętam dokładnie ten dzień, kiedy rano wstałem i wychodząc na trening wyświetlił mi się komunikat, że Kora nie żyje. Nawet teraz mam ciarki. Wybiegłem w las, ale nie dałem rady zrobić treningu. Wtedy pomyślałem o takim biegu. Zależy mi na tym, by to był oficjalny bieg z większym rozmachem, nie taki nieoficjalny, jak teraz. Jestem w kontakcie z menagerką Kory, pisałem do Kamila Sipowicza. Chciałbym, by ten piąty bieg był już naprawdę oficjalny. Biegów miejskich jest wiele, my będziemy biegać po lesie, w rejonie Rybnicy. Zamysł jest taki, by to były biegi na 10, 21 i nawet 42 kilometry.