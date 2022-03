Tak było na EkoJarmarku na ulicy 3 Maja we Włocławku - biżuteria, ryby, wędliny i przetwory [zdjęcia, 13 marca 2022]

EkoJarmark to cykliczny targ produktów żywnościowych ekologicznych we Włocławku. Producenci z Włocławka i regionu wystawiają się co dwa tygodnie na ulicy 3 Maja w rejonie ulicy Cyganka. Kolejny EkoJarmark zaplanowano tym razem w Brześciu Kujawskim. Amatorów organizatorzy zapraszają do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii 27 marca.