Tak było na giełdzie używanych podręczników w roku szkolnym 2022/2023 w LZK we Włocławku [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński

- Komu chemia? Komu fizyka? - takie okrzyki brzmiały we wtorek w holu I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku. Tak wyglądała tradycyjna giełda podręczników w placówce. Zobaczcie zdjęcia z LZK we Włocławku.