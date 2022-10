Tak było na spotkaniu z Wojciechem Fortuną w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku [zdjęcia]

W czwartek 6 października o godzinie 17 w sali kameralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku odbyło się spotkanie autorskie z Wojciechem Fortuną, byłym skoczkiem narciarskim, mistrzem olimpijskim, trzykrotnym medalistą mistrzostw Polski, czterokrotnym uczestnikiem Turnieju Czterech Skoczni.

Wojciech Fortuna przyczynił się do największego sukcesu sportowego Polski, dokładnie 50 lat temu podczas XI Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Sapporo w 1972 roku. To wtedy doszło do słynnego "niemożliwego" skoku na 111 metrów i zdobycia złotego medalu.

Wojciech Fortuna jest autor książek "Prawda o Sapporo" oraz "Szczęście w powietrzu".