Tak mieszka Krzysztof Prusik z "The Voice Senior". Zobaczcie zdjęcia!

Krzysztof Prusik zwycięzcą trzeciej edycji "The Voice Senior"

- To była znakomita przygoda życia. Dzięki udziałowi w programie "The Voice" Senior stałem się bardzie popularny medialnie i rozpoznawalny na ulicach. Na różnego rodzaju koncertach witała mnie zawsze cała masa sympatycznych ludzi - wyznał w programie "Pytanie na śniadanie" Krzysztof Prusik.

Zgłosił się do programu "The Voice Senior", bo sugerowało mu to wielu znajomych. Słyszeli, jak śpiewa. Wiedzieli, że ma talent. Zachęcali go, by pokazał to szerszej publiczności.

- Decydujące zdanie miała jednak moja kochana Iwonka, która powiedziała bardzo subtelnie: "Idź" - zdradził Krzysztof Prusik.

Iwona nie ukrywa, że jest bardzo dumna z Krzysztofa. Oboje byli już wcześniej w innych związkach. Ze sobą są już 7 lat. Świetnie się ze sobą dogadują. Poznali się na imieninach u ich wspólnej koleżanki. Krzysztof od razu wpadł w oko Iwonie.