Tak wygląda Mielno w powiecie włocławskim. Zobaczcie zdjęcia

Mielno – to wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Chodecz. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa włocławskiego.

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności we wsi Mielno to 45, z czego 46,7% mieszkańców stanowią kobiety, a 53,3% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 0,8% mieszkańców gminy. Jest 26. co do wielkości miejscowością gminy Chodecz.

