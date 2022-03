Tak wyglądają najpiękniejsze kreacje na studniówkach 2022 we Włocławku. Tak ubierali się maturzyści na bal [zdjęcia] OPRAC.: Redakcja Polska Press

W piątek zakończył się we Włocławku sezon studniówkowy w 2022 roku. Dla maturzystów to była wyjątkowa okazja, aby zaprezentować się w eleganckim, balowym stroju. Zebraliśmy najpiękniejsze i najciekawsze stylizacje spośród tych, które nasi fotoreporterzy uwiecznili na tegorocznych studniówkach we Włocławku. Zobacz, te kreacje były modne w tym roku!