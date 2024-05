41. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Sztafetowych Biegach Przełajowych 2024 we Włocławku. Zdjęcia

- Od ponad czterdziestu lat spotykamy się w maju we Włocławku nad jeziorem Czarne, żeby w drodze bezpośredniej sportowej rywalizacji z zachowaniem zasad fair play wyłonić drużynę, która zdobędzie zaszczytny tytuł Mistrza Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Sztafetowych Biegach Przełajowych i będzie jego posiadaczem do kolejnych mistrzostw - mówi Piotr Kucharski, dyrekto MOW we Włocłwaku. - W 2023 roku pierwsze miejsce zajęła reprezentacja MOW w Malborku i w tym roku każda z obecnych reprezentacji zrobi wszystko, co w ich mocy, żeby ten zaszczytny tytuł przejąć.

Zawody mają charakter otwarty, a zawodnicy, których gościmy, są najlepsi w swoich placówkach. Na podkreślenie wymaga fakt, że impreza cieszy się nieustająco dużym zainteresowaniem i dzisiaj gościmy drużyny z dziewięciu placówek z terenu całego kraju (trzy ośrodki podjęły decyzję o wycofaniu się z udziału ze względów organizacyjnych). Tym większy splendor dla zwycięzców.