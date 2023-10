Basket Cup 2023 we Włocławku dla koszykarzy Poznania i Inowrocławia. Zdjęcia

W roczniku 2011 i młodsi:

MVP – Stanisław Nowaczyk – SKS Kasprowicz Inowrocław

Najlepszy Strzelec - Stanisław Nowaczyk – SKS Kasprowicz Inowrocław

Najlepszy zawodnik SSK BASKET Włocławek – Adam Nawrocki

Najlepsza Piątka

1. Szymon Spychalski – SSK Basket Włocławek

2. Hubert Wcisło – SKS Kasprowicz Inowrocław

3. Aleksander Kujoth – SKS Kasprowicz Inowrocław

4. Aleksander Piktel – Pogoń Basket Szczecin

5. Filip Nowicki – UKS Basket Ósemka Wejherowo

„Jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi, że udało się zorganizować kolejną edycję turnieju Basket CUP. Organizując pierwszą edycje mieliśmy nadzieję, że ten turniej na stałe zagości w kalendarzu imprez organizowanych we Włocławku i tym bardziej rozpiera nas duma, że zarówno organizacyjnie ale przede wszystkim sportowo ten turniej ma coraz większą rangę a zainteresowanie drużyn występami w tym turnieju jest coraz większe. W tym roku wystąpiło 10 zespołów ale chętnych do udziału było prawie 18. Turniej miał swoją nietypową formułę, ponieważ był rozgrywany w dwóch rocznikach jednocześnie. W roczniku 2009 i 2011. Było to duże wyzwanie zarówno organizacyjne jak i logistyczne chociażby związane z noclegami i wyżywieniem dla zespołów. Tu wielkie podziękowania dla Hotelu Gościniec, w którym nocowały drużyny przyjezdne. Ale cieszymy się, że wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik i opinie zespołów jakie spływały w trakcie jak i po turnieju świadczą o tym, że stał on na wysokim poziomie pod każdym względem. - powiedział Krzysztof Jóźwiak, główny organizator Basket Cup i jednocześnie, dyrektor sportowy SSK Basket.