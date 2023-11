Takie są modne salony od Krzysztofa Mirucia - inspiracje. Te projekty sprawdzą się w małych i dużych mieszkaniach OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Centralnym miejscem salony jest zwykle ściana medialna a na przeciwko niej znajduje się kanapa. To co jeszcze umieszczamy w salonie zwykle zależy od metrażu i naszych potrzeb. Zobaczcie zdjęcia jak można ciekawie i ponadczasowo zaaranżować wnętrze >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Salon to ważny punkt każdego mieszkania. To miejsce najbardziej reprezentatywne w naszym domu. Jak urządzić praktyczny i ładny salon? Zobaczcie pomysły Krzysztofa Mirucia, architekta z HGTV. Projektant jest specjalistą od zadań specjalnych, a jego projekty tworzone sa indywidualnie pod klienta i jego preferencje. Mamy dla Was projekty salonów od Mirucia.