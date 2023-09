Te urządzenia zużywają najwięcej energii elektrycznej. Oto kalkulator zużycia prądu OPRAC.: Justyna Trawczyńska

W 2023 roku ceny prądu poszły znacznie do góry, dzięki jednak zamrożeniu cen na poziomie tych z 2022 roku. Jest jednak pewien warunek, czyli zużycie musi zmieścić się w limicie, aktualnie podwyższonym z 2000kWh do 3000kWh na gospodarstwo domowe. W skali roku generuje to oszczędności rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Żeby zmieścić się w limicie warto wiedzieć, które z urządzeń zużywają najwięcej prądu i które warto ograniczyć. Zobaczcie.