Te znane osoby ukończyły szkoły we Włocławku [zobacz zdjęcia]

Andrzej Nejman Matura 1993 Aktor teatralny i filmowy Urodził się 5 listopada 1974 r. we Włocławku. W latach 1989-1993 uczęszczał do Liceum Ziemi Kujawskiej. W 1997 r. ukończył Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jako dziesięcioletni chłopiec wystąpił w filmie „Rozalka Olaboga” w roli Felka Piecucha. Debiutował w 1996 r. rolą Marcina w filmie Roberta Glińskiego „Matka Swojej Matki”. Na scenie zadebiutował w 1997 r. w przedstawieniu "Joko świętuje rocznicę" Rolanda Topora w reżyserii Piotra Cieślaka. W 1998 r. zdobył wyróżnienie na XIX Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Od 1998 r. pracuje w zespole Teatru Kwadrat w Warszawie. W lipcu 2010 r. został dyrektorem tego teatru. Popularność przyniosła mu rola Waldka w serialu telewizyjnym "Złotopolscy". Ma na koncie kilka ról dubbingowych w filmach animowanych i fabularnych. Uczestniczył w programie „Taniec z gwiazdami” (2005) i „Jak oni śpiewają?”(2007). Gra w drużynie Reprezentacji Artystów Polskich. Wystąpił m.in. w filmach : „Szamanka”, „Spona”, „Poranek kojota”, „Tajemnica kwiatu paproci”, „1409.Afera na zamku Bartenstein”, „ Od pełni do pełni”, „7 minut” oraz serialach : „Nowa”, „Naznaczony”, „Tylko miłość”, „Sposób na Alcybiadesa”, „Instynkt”, „Ojciec Mateusz”, „Zakręcone”, „Niania”, „Kasia i Tomek”, „Na dobre i na złe”, „Dom”. Jako aktor teatralny realizował się w spektaklach: „Nie teraz kochanie”, „Szalone nożyczki”, „Sługa Dwóch Panów”, „Mój przyjaciel Harvey”, „Przyjazne dusze” i in.

archiwum PolskaPress/WA