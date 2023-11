Też tak oszczędzasz energię w sezonie grzewczym? Sprawdź! OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Tak oszczędzamy energię w sezonie grzewczym. Polacy nie mają wątpliwości. Z miesiąca na miesiąc wzrastają ich koszty związane z energią. Odczuwają to zwłaszcza w okresie grzewczym. Szacuje się, że ich rachunki w tej dziedzinie wzrosły nawet o 60 procent. Co zrobić, by zmniejszyć koszty za energię? Sprawdźcie, co robią Polacy, by oszczędzić energię w swoim domu, a tym samym zostawić więcej pieniędzy w swoich portfelach.