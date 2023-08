To są długi których nie trzeba spłacać. One są już przedawnione OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Przedawnienie długu to termin, którym powinni zainteresować się dłużnicy. Jednak muszą wiedzieć, że przedawnienie długu zdarza się tylko w określonych sytuacjach, do których dochodzi bardzo rzadko. Mimo to warto znać ten termin. żeby doszło do przedawnienia długu wierzyciel musiałby nie upominać się o swój dług, a do takich sytuacji nie dochodzi często. Musi też upłynąć określony czas. Zobaczcie, których długów nie trzeba spłacać.