Trener i kapitan Anwilu Włocławek przed pierwszym meczem FIBA Europe Cup 2023/24. Wideo

W trakcie spotkania o nastrojach, nadziejach oraz atmosferze we włocławskiej drużynie na sezon 2023/24 mieliśmy okazję porozmawiać z trenerem zespołu Anwil Włocławek Przemysławem Frasunkiewiczem oraz kapitanem Kamilem Łączyński. Zobaczcie wideo.

- Mamy w grupie bardzo mocny zespół z Hiszpanii i na pewno nie będzie to "spacerek". Pomimo opinii, że jest to słaby puchar i słabe drużyny, to w tym sezonie jest jeszcze więcej dobrych drużyn. Chcemy zaprezentować się jak najlepiej, wyjść z pierwszej grupy, może z drugiej. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. - o rozgrywkach FIBA Europe Cup, mówił Przemysław Frasunkiewicz.