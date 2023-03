Tyle kobiet przypada na stu mężczyzn we Włocławku i powiecie włocławskim [dane, statystyki]

W których rocznikach jest więcej kobiet, a w których przeważają mężczyźni?

Wśród ludności w podziale na płeć, w województwie kujawsko-pomorskim - w przypadku dzieci i młodzieży do 18. roku życia - we wszystkich rocznikach przeważa liczba chłopców. Większa liczba mężczyzn zauważalna jest także w kolejnych rocznikach – aż do 48 roku życia. Zmiana zaczyna być zauważalna od 49. roku życia. Wśród 49-latków mieszkających w naszym regionie, jest kilkanaście kobiet więcej, niż mężczyzn – 14169 kobiet i 14153 mężczyzn, co oznacza, że według stanu na 30 czerwca 2022 roku, 49-letnich kobiet było o 16 więcej, niż mężczyzn.

W kolejnych rocznikach różnice te stają się bardziej widoczne. Dla przykładu: