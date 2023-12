Tyle trzeba zapłacić za choinki we Włocławku i regionie Wojciech Alabrudziński

To już ostatni moment, by zdecydować się na kupno choinki na święta Bożego Narodzenia 2023. Sprawdziliśmy, ile we Włocławku trzeba zapłacić na targowiskach za naturalne lub sztuczne drzewko.