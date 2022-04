Włocławska masakra piłą mechaniczną. "Najtrudniejsze +30 w karierze". Komentarze po meczu nr 1 Anwil Włocławek - Twarde Pierniki Toruń

Aaron Cel: - Zostaliśmy pokonani w każdej dziedzinie koszykówki, Anwil Włocławek miał pokazał także więcej serca. Jedyny plus, że nie liczy się rozmiar porażki i teraz chcemy wygrać meczu numer dwa. Nie pamiętam, żebym grał w meczu z 16 punktami w jednej połowie. Anwil Włocławek zaczął mocniej bronić, nie odpowiedzieliśmy fizycznie na to w odpowiedni sposób. Nie ma jednego powodu takiego załamanie w grze, kilka czynników o tym zdecydowało.

Więcej tych czynników wymienił Ivica Skelin. - Po przerwie byliśmy praktycznie poza grą. Nasza obrona nie była wystarczająca, a Anwil Włocławek miał do tego znakomitą skuteczność. Zagraliśmy zbyt miękko w defensywie, nie odpowiedzieliśmy rywalom na zmianę ich podejścia do gry. W ataku nie trafiliśmy kilku prostych rzutów, straciliśmy pewność siebie, nie dostrzegaliśmy zawodników w lepszej pozycji do rzutów. Anwil Włocławek złapał swój rytm, błyskawicznie przechodził z obrony do ataku. Gdy mieliśmy 8 punktów przewagi, wszystko w naszej grze się posypało - przyznał trener Twardych Pierników.