Tak bawili się kibice i tańczyły cheerleaderki na pierwszym meczu play off Anwil Włocławek - Twarde Pierniki Toruń 92:62 [zdjęcia]

Anwil Włocławek - Twarde Pierniki Toruń 92:62 (21:26, 21:20, 26:12, 24:4)

Anwil: Mathews 21 (3x3), Dimec 14, Łączyński 8 (1x3), Bell 7 (6 as. 6 zb.), Petrasek 3 - Dykes 18 (3x4, 5 as.), Nowakowski 10 (2x3), Szewczyk 9 (1x3), Bojanowski 2, Woroniecki 0, Olesiński 0.

Twarde Pierniki: Amigo 15, Rogić 12 (6 as), Manigat 10 (2x3), Cel 6 (9 zb.), Diduszko 2 (8 zb.) - Eads III 12, Samsonowicz 3 (1x3), Kołodziej 2, Karnowski 0, Janczak 0, Grochowski 0.

Stan rywalizacji do 3 zwycięstw: 1-0.