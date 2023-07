Wspólna akcja policjantów z Włocławka i pracowników PKP na przejeździe kolejowym przy Wienieckiej. Zdjęcia GM/KMP Włocławek

Policjanci ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku wraz z pracownikami kolei państwowych przeprowadzili wspólnie działania na przejeździe kolejowym przy ulicy Wienieckiej we Włocławku. Były one prowadzone w ramach kampanii „Bezpieczny przejazd - Szlaban na ryzyko!". Szczegóły, zdjęcia