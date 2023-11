Wyjątkowa na skalę kraju wystawa w Brzeskim Centrum Kultury i Historii "Wahadło"

- Odwiedzić nas raz, to zdecydowanie mało. Każdego roku dokładamy coś nowego. Są strefy dla dzieci, młodzieży i dorosłych – mówi Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, zastępca dyrektora BCKH „Wahadło” w Brześciu Kujawskim.

Już sama nazwa brzeskiej placówki kulturalnej ma niezwykłe znaczenie, budynek bowiem znajduje się w miejscu dawnej stacji przeładunkowa kolejki wąskotorowej jeżdżącej “na wahadło”, czyli tam i z powrotem.

Nikt się nie spodziewał, że w niewielkim miasteczku, niedaleko Włocławka powstanie niezwykłe muzeum, które łącząc nowoczesne technologie i tradycję pokaże historię Brześcia w nieoczywisty sposób. Wystawa „Wahadło czasu” opowiada o historii i tradycji Brześcia Kujawskiego od neolitu po czasy współczesne. Chronologiczną narrację rozpoczyna wehikuł czasu przenoszący zwiedzających do neolitu.

- Mamy najstarsze naczynie do robienia sera. Na świecie nie ma starszego, możemy mówić, że to u nas zaczęto produkować ser – uśmiecha się Sylwia Czerwińska-Modrzejewska. - O wykopaliskach w Brześciu piszą w podręcznikach w Ameryce, połowa eksponatów w łódzkim muzeum jest z naszej miejscowości, a w okolicy mało kto o tym wie. Chcieliśmy pokazać, jak to wyglądało.