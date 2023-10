Szkoła Podstawowa w Brzeziu, gmina Brześć Kujawski otrzymała mobilną pracownię. Zdjęcia

Na podstawie umowy użyczenia Szkoła Podstawowa w Brzeziu w środę (25.10.2023) otrzymała nowoczesny sprzęt służący do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego na przedmiotach przyrodniczych. Takie rozwiązanie mobilne daje możliwość elastycznego zarządzania procesem dydaktycznym.

- Pracownie mobilne zostały nam przekazane w trybie realizacji projektu unijnego od Urzędu Marszałkowskiego. Ich zadaniem jest uatrakcyjnienie, zmotywowanie i zainteresowanie uczniów tymi przedmiotami, które wydają się trudne, jak matematyka, fizyka, ale także chemia, biologia czy geografia. Są to przedmioty, które niektórym uczniom sprawiają trudności. By uczniowie mogli sobie poeksperymentować, poobserwować, dokonać różnego rodzaju analiz służą czujniki umieszczone w jednej ze skrzyń. Druga skrzynia mobilnej pracowni zawiera 16 laptopów. Zanim jednak z pracowni będą mogły skorzystać dzieci, ich nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi oraz zastosowania pracowni w procesie dydaktycznym. - mówiła Grażyna Troszyńska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.