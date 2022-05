Wyniki 22. kolejki A klasy - grupa Włocławek. Zdjęcia z meczu Zjednoczeni Piotrków Kujawski - Piast Bądkowo Online

Rozegrano mecze 22. kolejki włocławskiej A klasy. W sobotę doszło do spotkania na szczycie tabeli. Start Stawki wygrał na wyjeździe z GKS Fabianki i wykonał milowy krok do awansu do 5. ligi. Na 4. kolejki przed końcem sezonu ma cztery punkty przewagi nad najgroźniejszymi rywalami.