Wypalanie traw w powiecie radziejowskim. Policja: to nielegalny i niebezpieczny proceder [zdjęcia] GM/KPP Radziejów

Wypalanie traw jest niebezpieczne i nielegalne! Radziejowscy dzielnicowi wspólnie ze strażakami, patrolują tereny leśne, okolice jezior i ogródków działkowych, gdzie często dochodzi do wypalania traw i trzcin. Jak podkreślają jest to groźny i karalny proceder. W działaniach wspierał ich operator z dronem. Służby apelują do mieszkańców o zaprzestanie tych niebezpiecznych praktyk.