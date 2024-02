Wysoka fala na Wiśle przechodzi przez Włocławek. Zdjęcia Wojciech Alabrudziński

We wtorek, 13 lutego 2024 roku we Włocławku znów wysoka woda. Zalana została część przystani Ośrodka Sportu i Rekreacji. W Toruniu i Fordonie obowiązuje na Wiśle stan ostrzegawczy. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda poziom Wisły we Włocławku.