Zawodnicy Championa Włocławek rywalizowali w Turnieju Pierwszy Krok Bokserski - Ciechocinek 2024. Zdjęcia

Wszyscy zawodnicy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, pokazując ambitny boks. Dla niektórych zawodników było to pierwsze wyjście do ringu. Po treningach mogli wreszcie pokazali się podczas turnieju. Jestem z Was mega dumny - powiedział Sławomir Musiałkiewicz, trener Championa Włocławek. - Młodzi bokserzy pokazali, że mają w sobie determinację i pasję do tego sportu. Ich pierwsze kroki na ringu są obiecujące i z pewnością usłyszymy o nich jeszcze nie raz. Jestem zadowolony z wyników swoich podopiecznych i pełni nadziei patrzą w przyszłość.