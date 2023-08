Trener Robert Osmólski z Włocławka jedzie z kadrą młodzików U14 na Mistrzostwa Europy w Boksie 2023 w Słowenii

- Z Polski jedzie dziesięciu zawodników, w tym Alan Wojnarowski z Włocławka, który się dobrze prezentuje - mówi Robert Osmólski. - Mieliśmy siedem startów międzynarodowych, w większości chłopcy powygrywali, to były fajne starty. Współpracujemy z Irlandczykami, także z Litwinami, przed nami dni ciężkiej pracy - treningi zadaniowe, by chłopcy przepracowali ten dystans, by wyczuli, dla pewności siebie.