Zmarł Adam Gocel. Miał 84 lata. W czasach PRL był twórcą "Piłkarskiej kadry czeka". Zobaczcie zdjęcia!

- Ten program jest dowodem na to, że człowiek ma zawsze szanse. Potrzebuje jednak kogoś, kto go popchnie. Ta akcja popychała dzieciaki do grania w piłkę - mówi dziś Adam Gocel. - Program zdjęto z anteny, bo wieś była biedna i brzydka. Nie mogłem przecież pudrować boisk. Pokazywałem takie życie, jakie było - dodaje.