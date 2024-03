10 miast w Kujawsko-Pomorskiem, w których mieszka najwięcej kawalerów OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Mówi się, że pokolenie 30 + jest pokoleniem singli. Rzeczywiście z roku na rok ich przybywa. Z danych GUS wynika, że co trzecia osoba w Polsce jest samotna. Coraz więcej mężczyzn i kobiet decyduje się na życie w pojedynkę. Oto TOP 10 miast w Kujawsko-Pomorskiem, w których jest najwyższy odsetek kawalerów >>>> Pixabay/ zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (26 zdjęć)

W tych miastach w Kujawsko-Pomorskiem mieszka najwięcej kawalerów. Sprawdziliśmy, gdzie najmniej mężczyzn decyduje się na ożenek, gdzie statystycznie jest największy odsetek singli. Okazuje się, że liderują trzy gminy z jednego powiatu w regionie. O ile najwięcej panien jest w największych miastach w Kujawsko-Pomorskiem, to kawalerowie dominują w małych miasteczkach. I to głównie we wschodniej części województwa. Zobaczcie!