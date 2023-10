3. Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego 2023. Zdjęcia, wyniki

Brzeskie Towarzystwo Sportowe "Olimpia" zorganizowało trzeci już Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza. W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wieńcu rozegrano kilkadziesiąt meczów w deblu i mikście. Do Wieńca przyjechali zawodnicy z Kowalewa Pomorskiego, Włocławka, Skępego, Brześcia oraz duża grupa z Wieńca.

- Nasz turniej odbywa się trzech kategoriach, a gracze mają od piętnastu do prawie osiemdziesięciu lat - mówi Tomasz Wojtczak, prezes Brzeskiego Towarzystwa Sportowego "Olimpia". - To już trzecia edycja turnieju i powiedzieć trzeba, że z roku na rok uczestnicy prezentują coraz wyższy poziom. W tym roku zgłosiło się do turnieju pięćdziesiąt osób, z czego trzydzieści to mieszkańcy Wieńca.