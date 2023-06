Zakończenie 4. sezonu Włocławskiej Amatorskiej Ligi Badmintona 2022/2023 [zdjęcia, wyniki]

- Wszystko wskazuje na to, że na jesienią rozpocznie się piąty sezon Włocławskiej Amatorskiej Ligi Badmintona - dodaje Grzegorz Jankowski. - Z pewnością nie zabraknie pozytywnych emocji i sportowego ducha walki. Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału, ponieważ badminton to świetna zabawa i zdrowy styl życia.