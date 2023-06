Turniej siatkówki plażowej 2023 w Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku [zdjęcia]

- Turniej jest organizowany cyklicznie. Zeszłoroczni zwycięzcy są zagrożeni, kolejne drużyny mają chęć na zwycięstwo i puchar. Celem tego wydarzenia jest również integracja strażaków. Podczas turnieju zorganizowany został piknik, grill są zimne napoje, kawa i ciasto. Jest to turniej wewnętrzny dla strażaków z Komendy Miejskiej we Włocławku. - mówił st. kpt. Joachim Zefert, z Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.