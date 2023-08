Kamil Łączyński wypada na półtora miesiąca. Kolejna kontuzja w Anwilu Włocławek

- W wyniku niefortunnego zdarzenia Kamil doznał urazu pęknięcia łąkotki i nie dokończył meczu. Po sparingu nasz kapitan przeszedł kompleksowe badania lekarskie, a już dziś wiemy, że czeka go zabieg pod okiem doktora Paczesnego w toruńskiej Orvit Clinic. Okres rehabilitacji po artroskopii przy tego typu urazach zajmuje zwykle od pięciu do sześciu tygodni - wyjaśnia na klubowym portalu Dominik Taczkowski, fizjoterapeuta Anwilu Włocławek.

Kamil Łączyński kontuzjowany. Jest szansa, że wróci na start Orlen Basket Ligi 2023/24

To oznacza, że kapitan Anwilu Włocławek opuści całe przygotowania do sezonu. I od razu pojawiają się dwa problemy. Trener Frasunkiewicz ma do dyspozycji na rozegraniu jedynie Igora Wadowskiego, który był przewidywany do roli zmiennika. Wciąż nie jest gotowy do gry Amir Bell, który na razie tylko trenuje.