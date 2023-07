Janari Joesaar ponownie koszykarzem Anwilu Włocławek

Łukasz Pszczółkowski, prezes zarządu KK Włocławek (dla kkwloclawek.pl): Nie zdradzę wielkiej tajemnicy, gdy powiem, że Janari Joesaar już w poprzednim sezonie deklarował, że - gdy już wróci do koszykówki po wyleczeniu kontuzji - chciałby dalej kontynuować swoją karierę w naszym klubie, a ja zapewniłem go, że jesteśmy otwarci na dalszą współpracę. Zresztą, sam fakt, że właściwie całą rehabilitację przeszedł pod okiem naszych specjalistów mówi wiele. Dziś cieszymy się, że doszliśmy do porozumienia. Mam nadzieję, że kolejny sezon będzie dużo szczęśliwszy dla samego gracza, co przełoży się na korzyść dla drużyny. Oczywiście, zapewniam, że klub zabezpieczył swoje interesy w kontrakcie na wypadek różnego rodzaju okoliczności związanych ze zdrowiem gracza.