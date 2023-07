Victor Sanders nadal koszykarzem Anwilu Włocławek. Zdjęcia

Nad tą umową pracowaliśmy praktycznie od końcowej syreny naszego piątego meczu ćwierćfinałowego - mówi Łukasz Pszczółkowski, prezes zarządu KK Włocławek cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu: . Nie byłoby jej gdyby nie wielka determinacja trenera Przemysława Frasunkiewicza oraz autentyczna pomoc polskiego agenta Victora, Grzegorza Piekoszewskiego. Nie jest łatwo utrzymać w drużynie gracza takiego formatu co Sanders, co doskonale widać po corocznym odpływie największych gwiazd ligi i liderów zespołów. Nam udaje się zachować trzon ekipy, która wygrała FIBA Europe Cup i która ma niedokończone zadanie w polskiej lidze. A zapewniam, że Victor czuje ten niedosyt, bo przecież, czy ktokolwiek pamięta innego zagranicznego gracza, który po odpadnięciu z krajowych rozgrywek schodziłby z parkietu zapłakany…? Pamiętając to poświęcenie, doceniając go za umiejętności defensywne i wirtuozerię w ataku, liczymy że będzie liderem nowego Anwilu.