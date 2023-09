30-latka kierująca BMW wjechała w dom jednorodzinny we Włocławku. Była pijana. Zdjęcia

Służby informację o zdarzeniu otrzymały w niedzielę 24 września 2023 roku po godzinie 6:10.

Na ul. Mielęcińskiej samochód osobowy marki BMW uderzył w budynek jednorodzinny. Na szczęście brak osób poszkodowanych. Budynek został wyłączony z użytkowania do czasu przeglądu i wydania decyzji przez nadzór budowlany. Na miejscu działali m. in. strażacy z JRG nr 1 we Włocławku poinformował Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Straży Pożarnej we Włocławku.