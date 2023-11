33. "Rajd z latarkami" 2023. Przeszli 10 kilometrów po Włocławku. Zdjęcia, wideo

Po raz 33. Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w środę (15.11.2023) zorganizował dla dzieci i młodzieży z włocławskich szkół i przedszkoli "Rajd z latarkami" . W tym roku w organizację wydarzenia zaangażował się również Zespół Szkół nr 8 we Włocławku .

Trasa grupy II to: Stary Rynek, most Marszałka Rydza Śmigłego, ulica Lipnowska, ulica Obrońców Wisły 1920 r., Pomnik Poległych Obrońców Wisły, punkt widokowy, pomnik przyrody „Dąb Zawiślak” Wzgórze Św. Gotarda 132,52 m n.p.m., kościół pw. NMP Królowej Polski, Dąb Pamięci mjra Józefa Chmury zamordowanego w Charkowie przez NKWD, Szkoła Podstawowa nr 8 ul Willowa (ognisko), ulica Grodzka, most Marszałka Rydza Śmigłego, Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego - 9 km.

Podczas rajdu zapalono znicze pod pomnikiem Poległych Obrońców Wisły 1920 we Włocławku.