42. rocznica stanu wojennego. Uroczystość w Zakładzie Karnym we Włocławku. Zdjęcia

- Teraz wspomina się inaczej i w tamtych czasach też było inaczej. Człowiek był młodszy, był butniejszy i zdecydowany na wiele. To nie byli fanatycy, to byli ludzie, którzy wierzyli w wartości. - wspominał Wiesław Wnukowski, internowany w stanie wojennym - Więzienie w tamtych czasach, to nie były domy wypoczynkowe, to były cele. Dzisiaj warunki osadzonych są diametralnie różne i zdecydowanie lepsze. Dzięki uprzejmości, dwa lata temu miałem okazję odwiedzić celę w której przebywałem.