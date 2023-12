95-latka sprzedaje na targu w Radziejowie. Chcą wykupić od niej cały towar

Na portalu społecznościowym pojawiła się informacja, że na targu w Radziejowie swoje rzeczy sprzedaje starsza pani. Kobieta oferowała kwiaty, majeranek, orzechy, to co ma w ogórku. Spoterka poprosiła internautów, by kupili od staruszki towar i nie pozwolili jej stać w mrozie.

Starsza pani, która jest głuchoniema, ma wsparcie w najbliższych, ale nie potrafią zniechęcić jej do sprzedaży na targu. W każdą środę mieszkanka gminy Osięciny wsiada na rower, dojeżdża na przystanek autobusowy, skąd wyrusza na targ do Radziejowa i Włocławka.

Psycholog tłumaczy, że to normalne zachowanie u starszych osób, które pamiętają jeszcze tragiczne czasy choćby braku towaru w sklepach.

- Nauczone są pracy i wysiłku. Wiedzą, że muszą sobie poradzić, ale nie chcą być obciążeniem dla rodziny – tłumaczy specjalista.

Zbiórka dla seniorki, a także innych potrzebujących jeszcze trwa. - Jako że zebrała się już spora kwota, postanowiliśmy też, że można przy okazji pomóc innym osobom starszym potrzebującym pomocy. Jeżeli macie gdzieś wśród was takie osoby piszcie do mnie – zaznacza Jarosław Kaczorowski. - Dodam jeszcze, że rodzina babuni bardzo wam dziękuje za pomoc i podziwia was za to, co robicie.