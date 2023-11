Andrzejki 2023 w Face Club we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia OPRAC.: GM

Fotorelacja z Andrzejek 2023 w Face Club we Włocławku. Oto relacja z wydarzenia, które miało miejsce w klubie przy ulicy Solnej. Przenosimy Was w świat magicznej nocy pełnej świetnej zabawy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które uchwyciły niezapomniane chwile z tego wyjątkowego wieczoru.