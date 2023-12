Anwil Włocławek liże rany po pierwszej ligowej porażce w sezonie. Kamil Łączyński kontuzjowany!

Anwil Włocławek po trzynastu kolejnych zwycięstwach przegrał we własnej hali świąteczny mecz z Legią Warszawa. - Nie potrafiliśmy bronić, nie potrafiliśmy atakować. Być może niektórych ten mecz przerósł - komentuje trener Przemysław Frasunkiewicz. A za pasem najważniejsze derby w Orlen Basket Lidze.

- Mecz nie poszedł po naszej myśli, Legia postawiła nam bardzo trudne warunki fizyczne, my w pewnym momencie się wycofaliśmy i potem ciężko było wrócić na ten poziom. Rywale skakali nam po głowach, zbierali piłki w ataku, mieli dużo szans na ponowienia akcji. Musimy z tego wyciągnąć wnioski - przyznaje Jakub Garbacz. Legię Warszawę do zwycięstwa poprowadził duet Christian Vital - Aric Holman (w sumie 48 punktów i 11 zbiórek). Frasunkiewicz podkreśla, że imponujące występy obu graczy to także efekt bardzo słabej gry w obronie jego zespołu. - Skoro Vital rzuca prawie 20 wolnych, to znaczy, że nie potrafimy bronić. Jak się zostawi Cowelsa na obwodzie, to jest trójka, jak się pozwoli Holmanowi na lewy drive lub zbiórkę w ataku, to są punkty spod kosza. Jak taki koszykarz poczuje grę, to potem jest ciężko go zatrzymać. Trzeba być skoncentrowanym od początku, a niektórzy gracze tego nie pokazali. Być może niektórych ten mecz przerósł? - rozważa trener Anwilu Włocławek Przemysław Frasunkiewicz.

Nie pierwszy raz w sezonie problemem włocławian okazały się zbiórki. W sumie Legia Warszawa miała ich o pięć więcej, co jeszcze nie jest wielkim dramatem, ale ofensywnych aż 14. - Wiadomo, że Legia mocno się bije fizycznie, my próbowaliśmy też zagrać mocniej, ale nie do końca to się udało. Pod tablicami fatalnie się zachowaliśmy, musimy to poprawić w jakiś sposób, nie mogą rywale nam skakać po głowach. To też robota dla skrzydłowych i niskich graczy, a my staliśmy jak zombie w niektórych sytuacjach - mocno komentuje szkoleniowiec Anwilu Włocławek.

Natomiast żadnych zastrzeżeń Frasunkiewicz nie ma do ostatniej akcji swojej drużyny. Przypomnijmy: z dystansu rzucał Victor Sanders, ale popełnił faul w ataku podczas tego rzutu. - Skoro taką akcję bierze na siebie gracz, który ma wcześniej 6/9 z dystansu, to bardzo dobrze. To jego rzut "za ucha", nogi ma często wystawione w ten sposób. Nie mam nic więcej do dodania - skomentował szkoleniowiec.

Czasu na wyciąganie wniosków nie ma zbyt wiele. Już w Nowy Rok Anwil Włocławek zagra w drugim meczu świątecznym, tym razem na wyjeździe w derbach z niepokonaną w grudniu Arrivą Polskim Cukrem Toruń (g. 17:30). W spotkaniu nie zagra kapitan Kamil Łączyński, który podczas meczu z Legią Warszawa doznał kontuzji kości śródręcza wypada z gry na kilka tygodni. Jak informuje kkwloclawek.pl Kamil Łączyński będzie musiał przejść zabieg, a następnie - rehabilitację. Oznacza to kilka tygodni przerwy w grze.

Anwil Włocławek - Legia Warszawa 74:76 (22:22, 18:14, 14:19, 20:21)

Anwil: Sanders 24 (6), Petrasek 13 (2), Garbacz 13 (1), Bell 9 (1), Young 4 - Łączyński 6 (1), Kostrzewski 3 (1), Joesaar 2, Groves 0, Bojanowski 0, Wadowski 0.

Legia: Holman 22 (3), Cowels 8 (2), Kolenda 5 (1), Pipes 3, Wyka 0 - Vital 26 (2), Sobin 7, Ponitka 5, Kulka 0.

