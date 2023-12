Anwil Włocławek - Legia Warszawa 74:76. Pierwsza porażka w Orlen Basket Lidze. Zdjęcia Oliwia Nowak Dariusz Knopik

We wtorek, 26 grudnia 2023 roku, w Hali Mistrzów we Włocławku Anwil Włocławek zmierzył się z Legią Warszawa w ramach meczu 14. kolejki Orlen Basket Ligi. Włocławianie doznali pierwszej w sezonie 2023/24 porażki. Do tej pory wygrali 13 spotkań. Zobaczcie zdjęcia z meczu.