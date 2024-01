Automatyczne defibrylatory AED ratują życie. Mamy je we Włocławku. Zdjęcia

- Defibrylatory to urządzenia, które ratują życie u osób w zatrzymaniu krążenia, które potrafią rozróżnić rytmy zatrzymania krążenia, czyli defibrylacyjne i niedefibrylacyjne. Jeżeli urządzenie stwierdzi, że rytm jest do defibrylacji, samo się naładuje i każe nam osobę poszkodowaną defibrylować, w innym przypadku wyda komunikat "uciskać klatkę piersiową" - objaśniał Dariusz Drzewiecki. - Najważniejszymi czynnościami przy zatrzymaniu krążenia jest szybkie podjęcie uciskania klatki piersiowej i szybka ocena rytmu. Czyli im szybciej to urządzenie zostanie dostarczone, tym lepiej, bo oceni rytm osoby poszkodowanej. Każda minuta zwłoki w rytmie do defibrylacji, to zabranie od 3 do 5% szans osobom poszkodowanym na odzyskanie rytmu zatokowego. Defibrylator to z założenia tak intuicyjne urządzenie, że każdy potrafiłby go użyć. Od momentu włączenia urządzenia, te zacznie do nas mówić. Wystarczy tylko stosować się do wydawanych poleceń. Defibrylatora AED możemy użyć również w przypadku osób posiadający rozrusznik, stymulator czy kardiowerter. U jedynej osoby, u której nie użyjemy tego urządzenia to dziecko do pierwszego roku życia.